Lista de ganadores de los Premios MTV al Cine y la TV

Serie del año: "Stranger Things".

Actuación en una serie: Millie Bobby Brown, "Stranger Things".

Beso: Ashton Sanders y Jharrel Jerome, "Moonlight".

Dúo: Hugh Jackman y Dafne King, "Logan".

Actuación de comedia: Lil Rel Howery, "Get Out".

Héroe (o heroína): Taraji P. Henson, "Hidden Figures".

Villano: Jeffrey Dean Morgan, "The Walking Dead".

Próxima generación: Daniel Kaluuya.

Generación: Franquicia del cine "Fast and Furious".

Anfitrión: Trevor Noah, "The Daily Show".

Drama: "This is Us".

Documental: "13th".

Historia estadounidense: "black-ish".

Reality de competencia: "RuPaul's Drag Race".

Lucha contra el sistema: "Hidden Figures".

Tendencia: Channing Tatum como Beyonce, "Lip Sync Battle".

Momento musical: "You're the One That I Want" de "Grease: Live".