Liga española denuncia insultos contra Ramos en Sevilla

El capitán del Madrid, Sergio Ramos, fue insultado por un sector de la grada en el estadio Sánchez Pizjuán tras anotar un gol de penal a los 83 minutos que prácticamente borró cualquier posibilidad del Sevilla de remontar la serie.

Ese gol, marcado con una definición a lo Panenka, acercó al Madrid a 3-2. El partido terminó 3-3, gracias a un magistral gol de Karim Benzema en los descuentos, y el equipo de Zinedine Zidane definió la serie por un global de 6-3.

"La Liga remitirá un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante", señaló la liga española en un comunicado.

Ramos es oriundo de Sevilla y comenzó su carrera en ese club, antes de ser transferido al Madrid hace casi 12 años. De todas formas, un sector de la afición sevillista no le perdona esa partida, y el zaguero es blanco de insultos cada vez que juega en el Sánchez Pizjuán.

"Hace mucho tiempo que estoy viniendo a jugar aquí, no ha sido nunca un recibimiento como hubiese querido, como lo han tenido otros jugadores", comentó Ramos tras el partido del jueves. "Siempre va a ser mi casa, por mucho que no entiendan, por mucho que quieran pitar".

"Cuando se acuerdan de tu madre, y la insultan y demás uno no se va contento", agregó. "He visto recibimiento a (Ivan) Rakitic y a Daniel Alves (dos exjugadores del Sevilla)... y se les recibe como si fuesen dioses. Yo no lo voy a cambiar, pero tampoco voy a cambiar mi forma de jugar".