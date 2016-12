Líderes latinos se oponen a confirmación de Sessions en EEUU

"No hay razones demostrables para que los latinos crean que Sessions sería justo e imparcial en el ejercicio de sus poderes" como secretario de Justicia, expresó Héctor Sánchez, presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (conocida como NHLA, por su nombre en inglés). "Es por esto que como comunidad nos oponemos a que Sessions ocupe el puesto de secretario de Justicia", afirmó.

El senador de Alabama fue uno de los aliados más cercanos de Trump durante su campaña y uno de sus consejeros en temas de inmigración. Junto a otros legisladores republicanos, ha asegurado que la política del presidente Barack Obama para frenar temporalmente las deportaciones de jóvenes que llegaron de niños ilegalmente al país es "amnistía por la puerta de atrás".

El presidente electo lo nominó para que sea secretario de Justicia durante su gobierno, pero para poder asumir el puesto debe ser ratificado por el Senado.

La coalición está integrada por grupos como la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, el Fondo Educacional NALEO, el Consejo Nacional de La Raza, la Asociación Nacional Médica Hispana y la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, la Federación Hispana, la Asociación Hispana de Universidades, el Fondo de Defensa Legal y Educacional Mexicano-Estadounidense, la Asociación Nacional de Ejecutivos Hispanos Federales, la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, El Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos, la Cámara de Comercio Mexicano-Estadounidense y el Instituto de Liderazgo Hispano de Estados Unidos, entre otros.

La NHLA dijo que el legislador tiene un record de 30 años de insensibilidad racial, apoyo a las políticas antiinmigrantes y una "flagrante indiferencia por las protecciones de los derechos civiles".

Asimismo, recordó que se ha opuesto a casi todos los proyectos de leyes de inmigración que han llegado al Senado en las últimas dos décadas, entre ellos, uno que allanaba el camino a la ciudadanía de inmigrantes que permanecen ilegalmente en el país.

El equipo del gobierno de transición de Trump no respondió un pedido de comentarios de The Associated Press.

En 1986, Sessions enfrentó problemas durante una audiencia de confirmación del Senado cuando fue nominado para ser juez federal. En esa oportunidad fue acusado de haber hecho comentarios racistas mientras se desempeñó como fiscal federal en Alabama. Posteriormente, él mismo se retiró de la consideración para el puesto de magistrado.

Aunque las leyes de inmigración son aplicadas por otras agencias, el Departamento de Justicia tiene un papel clave al establecer las normas y bases legales que dan forma al sistema. Si Trump cumple sus promesas electorales, la inmigración será una prioridad en su administración.

La NHLA también indicó que el legislador se ha opuesto a la inmigración legal y citó como ejemplo programas para trabajadores extranjeros en los campos de la ciencia, matemáticas y tecnología. Recordó, además, que Sessions se opuso a la nominación de Sonia Sotomayor en la Corte Suprema de Justicia y a derechos civiles que defiende la coalición, entre ellos, la igualdad de homosexuales y lesbianas y la violencia contra las mujeres.

"Estamos sumamente preocupados de que un senador con un historial tan largo y tan bien documentado de discriminación racial pueda pronto liderar el Departamento de Justicia nacional", expresó José Calderón, presidente de la Federación Hispana, uno de los grupos que integra la coalición. "