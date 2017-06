Líderes mundiales reafirman lucha contra calentamiento

Miguel Arias Cañete, comisionado de la UE de Acción por el Clima y Energía, dijo en un comunicado que el bloque "lamenta profundamente la decisión unilateral del gobierno de Trump, pero prometió que "el mundo puede continuar contando con Europa para el liderazgo global".

Cañete pronosticó además que la Unión Europea buscaría nuevas alianzas de las economías más grandes del mundo con las islas Estado más vulnerables, así como con empresas e individuos estadounidenses que apoyan el acuerdo.

Trump dijo que Estados Unidos regresaría al tratado si obtiene unos términos más favorables. Sin embargo, un funcionario francés informó que el presidente Emmanuel Macron le comentó al mandatario estadounidense durante una llamada de cinco minutos que nada en el acuerdo de París era renegociable. El funcionario no podía hablar públicamente del tema antes de que Macron lo hiciera en una conferencia.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo _de acuerdo con un vocero_ que la decisión de Estados Unidos de salirse del acuerdo de París era “una enorme decepción” y agregó que era “crucial que los estadounidenses sigan siendo líderes en cuanto a problemas ambientales”.

El primer ministro italiano Paolo Gentiloni dijo a través de Twitter que Italia mantendrá sus compromisos de reducir emisiones, de usar energía renovable y de desarrollo sustentable.

El fondo de pensiones más grande de Noruega, con 53.000 millones de euros (59.500 millones de dólares) en activos, dijo que continuaría invirtiendo en energía renovable a pesar de la decisión del presidente estadounidense, y agregó en un comunicado que "Donald Trump está saltando de un tren que ya partió de la estación".

El director general Odd Arild Grefstad señaló el crecimiento de la energía renovable en entidades de Estados Unidos como Texas, Nueva York y California como signos de que "el mundo ha comenzado la transición de (combustibles) fósiles a una economía renovable".

Por su parte, en México el ex presidente Vicente Fox Quesada dijo en un tuit que Trump “le está declarando la guerra al planeta”.

Fox, quien ha tenido diferencias con Trump desde la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos, puntualizó que la decisión del mandatario norteamericano “condena a esta generación y a las que están por venir”, y añadió que va a dejar “un legado oscuro sólo por satisfacer tu codicia”.

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos dijo que se oponía enérgicamente a la acción de Trump y prometió que los alcaldes estadounidenses continuarían con sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a las que se atribuye el calentamiento global.

El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, vicepresidente del grupo, señaló que el retiro del acuerdo era "miope", y calificó el cambio climático como una amenaza grave paras las comunidades costeras, para la nación y el mundo. Dijo que si no se frena, el aumento del nivel del mar ocasionado por el cambio climático podría significar que Nueva Orleans y otras ciudades costeras "dejarán de existir".

Mientras tanto, empresas automotrices como Tesla, General Motors y Ford declararon que ellos seguirían con su compromiso con el medio ambiente.

El CEO de Tesla Inc., Elon Musk, tuiteó momentos después de que Trump hiciera el anuncio: “El cambio climático es real. Abandonar el acuerdo de París no es bueno ni para Estados Unidos ni para el mundo”.

Por su parte, General Motors, la empresa automotriz número uno en Estados Unidos, dijo que ellos continuarán con su compromiso de “crear un mejor ambiente”.

Bill Ford, presidente de Ford Motor Co., también habló y señaló que “nosotros creemos en el cambio climático y seguimos comprometidos en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestros vehículos y en nuestras plantas”.

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore calificó la decisión de Trump como "una acción imprudente e indefendible" y añadió que la medida "socava el estatus de Estados Unidos en el mundo".

Antes de que Trump anunciara su decisión la tarde del jueves, el primer ministro chino Li Keqiang dijo a reporteros durante una visita a Berlín que el combate al calentamiento global era "un consenso global" y una "responsabilidad internacional".

La canciller alemana Angela Merkel dijo que su país seguirá “cumpliendo nuestras obligaciones del Acuerdo de París”.

Científicos apuntaron que es más probable que la Tierra alcance niveles más altos de calentamiento global si Estados Unidos se retira, ya que el país norteamericano contribuye en gran parte a aumentar las temperaturas. Sus cálculos apuntan que con su retirada del acuerdo, habría un aumento de hasta 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, suficiente cantidad para derretir los glaciares e incrementar y detonar las temperaturas extremas.

___

Los periodistas de The Associated Press David Rising en Berlín, Nataliya Vasilyeva en Moscú, Gregory Katz en Londres, Lorne Cooke en Bruselas, Gerry Shih en Beijing, Peter Orsi en la Ciudad de México, Sylvie Corbett en París, Colleen Barry en Milán, Paul Harloff y From Dee-Ann Durbin en Detroit, Matthew Daly en Washington y Edith M. Lederer en Naciones Unidas, contribuyeron a este despacho.