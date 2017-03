Líder colono: Asentamientos israelíes son irreversibles

"Hablamos de una situación que es inalterable", subrayó el domingo. "Es muy importante conocer las cifras, y las cifras están creciendo".

De acuerdo con Katz, la población de colonos llegó a 420.899 el 1 de enero, un aumento de 3,6% con respecto a la cifra de 406.332 personas de un año antes y de 23% frente a la de 342.414 al inicio de 2012.

Katz dijo que los números están basados en datos del Ministerio del Interior que aún no han sido publicados. El ministerio, que supervisa el registro de población del país, no comentó sobre el asunto. Pero Peace Now, un grupo opositor a los asentamientos, indicó que las cifras parecen lógicas.

Los números están siendo publicados en un nuevo sitio web patrocinado por Bet El Institutions, una organización de colonos que cuenta entre sus adeptos a miembros del círculo cercano de Trump.

Las cifras de Katz no incluyen la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental, donde actualmente viven más de 200.000 israelíes. En conjunto, señaló, el crecimiento de población —que es casi el doble del 2% de la tasa nacional de crecimiento poblacional— significa que los asentamientos son "irreversibles".

"Sin importar lo que estén pensando Ángela Merkel o Trump o quien sea, pertenece al pasado, no al futuro", enfatizó.

Israel se apoderó de Cisjordania, junto con Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, en la guerra de Medio Oriente de 1967. Los palestinos buscan que las tres áreas formen parte de un futuro Estado independiente.

Israel se retiró de gaza en 2005, lo que condujo a que el grupo miliciano islámico Hamas se apoderara del territorio dos años después. Israel y Egipto han mantenido un bloqueo sobre Gaza desde entonces.