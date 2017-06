Liberan a hijo de Gadafi después de cinco años detenido

Un comunicado por sus captores, el Batallón Abu Bakr al-Siddiq, señaló que Seif al-Islam fue liberado el viernes, pero no da detalles de su paradero. Funcionarios del Batallón contactados por The Associated Press en Zintan, un pueblo al sur de la capital Tripoli, confirmaron su liberación. Se negaron a discutir sobre su paradero, citando preocupación por su seguridad.