Liberada la periodista iraquí secuestrada en Bagdad

"Gracias a dios, estoy bien", declaró Afrah Shawqi al-Qaisi a la televisora local por satélite NRT el martes en la noche, poco después de su liberación. "Me trataron bien. Me interrogaron y gracias a dios no me encontraron culpable", dijo sin ofrecer más detalles.

Pistoleros que dijeron pertenecer a las fuerzas de seguridad pidieron registrar la casa de Afrah el lunes de la semana pasada antes de secuestrarla. Además se llevaron artículos de oro, dinero, celulares, computadoras portátiles y su auto.

Su hermana Nibras dijo a The Associated Press el miércoles que las fuerzas de seguridad iraquíes habían acordonado la zona alrededor de la casa de la periodista y que estaban interrogándola. Declinó realizar comentarios sobre quién estuvo detrás de la desaparición.

Irak está considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, que suelen ser el blanco de grupos insurgentes desde la invasión de 2003, liderada por Estados Unidos, para derrocar a Saddam Hussein. Decenas de profesionales fallecieron durante la cobertura de operaciones militares.

La experimentada periodista, que también trabaja para el Ministerio de Cultura, es una importante voz crítica de la corrupción endémica del país.

En uno de sus artículos, publicado en un medio local casi una semana antes de su secuestro, criticaba a un funcionario del Ministerio del Interior que propinó una golpiza al director de una escuela delante de estudiantes y maestros por no castigar a un alumno que tuvo una riña con la hija del funcionario.