Leiva encuentra inspiración en las series y el lejano oeste

En algún momento la canción habla de cocinar cristales en el desierto, lo que se puede entender como la metanfetamina que preparan en la serie. Leiva dice que este tipo de producciones televisivas son “muy necesarias y maravillosas”.

Para él, “Breaking Bad” es también una canción que habla de la pérdida del anonimato y de la sensación que esto produce, en su caso como un artista que a finales de año se presentó ante 15.000 personas en el Wizink Center (Palacio de Deportes) de Madrid.

“Es una canción a la que le tengo especial cariño, que siempre me va a apetecer tocar”, señaló. “Curiosamente es la canción favorita de la gente en México, tendré que hacer un estudio de por qué”.

Otra de sus inspiraciones para “Monstruos”, lanzado a mediados de 2016, fue la música de Ennio Morricone y los westerns, como lo plasmó en “Sincericidio”, que define como un tema “cowboy rock” por sus guitarras que remiten al salvaje oeste.

“Es un disco muy directo, muy crudo, donde estoy aliándome con mis propios fantasmas en vez de luchar contra ellos. Es un disco muy eléctrico a banda, muy en vivo”, dijo.

“Monstruos” tiene toques de rock progresivo, blues y rock de los 60, con piezas más pesadas que las de sus entregas anteriores, “Diciembre” y “Pólvora”.

“Es verdad que es el disco de alguna manera menos rock and roll y es un disco más enfocado al rock y a las guitarras”, dijo el exintegrante de la banda Pereza.

Leiva se presentó el miércoles por la noche en el Lunario del Auditorio Nacional con su banda completa y una sección de metales para tocar piezas de su nuevo álbum en su máximo esplendor. El 7 de junio se presentará en Argentina, que después de España es el país donde más conciertos ha tenido.

En México, en cambio, apenas debutó en febrero de este año, pero lo hizo tras la recomendación de sus amigos Ximena Sariñana y Joaquín Sabina, además de las súplicas de los fans en las redes sociales.

“Me interesa mucho todo lo latinoamericano”, dijo Leiva, quien regresará a México en noviembre para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. “En México es tan bestia la energía y la vibración y la pasión por la música. Llegué al aeropuerto y había gente esperándome. ¡No me ha pasado nunca! Hay un interés por la música muy potente aquí”.

Leiva fue productor del más reciente disco de Joaquín Sabina, “Lo niego todo”. Entre los dos hay 31 años de diferencia, pero éstos parecieron borrarse en los seis meses de trabajo intenso.

“Es un regalo porque Joaquín me llama para producir el disco, pero sobre todo también me llama para componer el disco. Nosotros nos sentamos a hacer el disco”, expresó con satisfacción. “Él me dio la confianza de poder investigar, de poder sacarle de su zona musical de confort”.

El resultado, dijo, es un álbum que proyecta al Sabina más rockero en años.