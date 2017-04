Legisladora cubanoestadounidense Ileana Ros anuncia retiro

La congresista explicó su decisión en un artículo publicado el domingo en The Miami Herald. Aclaró que se trataba de "una decisión personal basada en una consideración personal".

"El desafío más difícil no es simplemente seguir ganando elecciones; el desafío más difícil es no permitir que la capacidad que tengo de ganar defina mis periodos en el cargo", puntualizó.

Agregó que confía en que habría sido reelecta de haberse postulado de nuevo.

"No permitiré que mi término como legisladora sea extendido más allá de mi consideración personal de su duración, simplemente porque tengo la capacidad de ganar. Todos sabemos, o deberíamos saber, que ganar no lo es todo”, indicó Ros. “En vez de eso, mis periodos son definidos por la búsqueda de nuevos desafíos, estar junto a mis nietos mientras crecen, interactuar con la gente e influir en asuntos públicos de una manera diferente y emocionante".

Su inesperado retiro dará a los demócratas una oportunidad de ganar este escaño congresual del sur de Florida en 2018.

The Miami Herald fue el primero en reportar el retiro el domingo. El portavoz de la congresista, Keith Fernández, confirmó el anuncio a The Associated Press.

En el Congreso, Ros destacó como legisladora de relaciones exteriores de línea dura, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Comité sobre Relaciones Exteriores de la cámara baja. Actualmente preside el subcomité sobre el Medio Oriente y África del Norte, y es integrante del comité de inteligencia.

Nacida en La Habana, Ros ganó reputación como una dura crítica de la política de Cuba, al grado que el fallecido presidente cubano Fidel Castro la apodaba "la loba feroz".

Durante años, Ros representó los Cayos de Florida, incluyendo Key West, y abogó por los derechos de la comunidad LGBT. Eventualmente salió a la luz pública que su hijo Rodrigo Heng Lehtinen era transgénero. El año pasado, él y sus padres grabaron un anuncio de servicio público bilingüe para una campaña televisiva en la que exhortan a los hispanos a apoyar a los jóvenes transgénero.