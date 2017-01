Le cierran las puertas a los conciertos de The Place of Miami por violar varias leyes de la ciudad de Miami

En este centro se presentan habitualmente agrupaciones musicales que vienen desde Cuba la pesquisa reveló que el local no había pagado los impuestos del negocio como establecimiento y que ofrecían conciertos sin las licencias necesarias.

Embed

Quejas recibidas en la oficina del comisionado de la ciudad de Miami Francis Suarez ante el concierto de Alexander Abreu y Habana de Primera a finales del mes de diciembre provocaron una investigación en The Place of Miami, ubicado en la 29 avenida y la ocho calle del suroeste. La pesquisa reveló varias irregularidades en el negocio, el cual solo tiene permiso como restaurante y no como un club nocturno con lo cual no puede ofrecer conciertos, algo que ellos hacían habitualmente ademas de la obligación de cerrar sus puertas a las tres de la mañana.

Embed

The Place se vio envuelto en varios escándalos en las últimas semanas fundamentalmente por ser el sitio donde se presentan habitualmente músicos residentes en cuba que profesan públicamente su admiración por el régimen entre ellos, Alexander Abreu.

Este restaurante también estuvo en el medio de la controversia entre los músicos Francisco Céspedes y Amaury Gutierrez, por el primero atacar públicamente al otro por su posición anticomunista y en defensa de los opositores en la isla. Finalmente el restaurante decidió suspender la presentación de Céspedes ante la presión popular. Recientemente el sitio web del negocio fue hackeao y llamado nido de comunistas hoy no tienen ningún evento en agenda.

America noticias ha intentado obtener las reacciones de los propietarios the place pero no nos ha sido posible.