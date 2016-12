Latinoamérica no queda entre precandidatas al Oscar

Las precandidatas son "Tanna" de Australia, "It's Only the End of the World" de Canadá; "Land of Mine" de Dinamarca, "Toni Erdmann" de Alemania, "The Salesman" de Irán, "The King's Choice" de Noruega, "Paradise" de Rusia, "A Man Called Ove" de Suecia y "My Life as a Zucchini" de Suiza, anunció la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas el jueves.

Cinco de estas producciones competirán por el Oscar. La lista de nominados se dará a conocer el 24 de enero del 2017.

La Academia dijo en un comunicado que 85 películas fueron consideradas originalmente en la categoría.

Entre las cintas latinoamericanas que aspiraban la candidatura estaban "Neruda" del chileno Pablo Larraín, recientemente postulada a un Globo de Oro; "Desierto" del mexicano Jonás Cuarón y "El ciudadano ilustre" de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn. Por España competía "Julieta", la 20 película del laureado Pedro Almodóvar, y por Brasil "Pequeno Segredo" de David Schurmann.

Las nominaciones a la mejor cinta en lengua extranjera se determinan en dos fases. La lista de nueve finalistas será reducida a cinco por comités invitados en Nueva York, Los Ángeles y Londres. La Academia dijo que estos grupos pasarán el fin de semana del 13 al 15 de enero viendo tres películas por día para luego emitir sus votos.

El premio a la mejor película en lengua extranjera se introdujo a los Oscar en 1956, en su 29na edición anual. Con motivo del 60to aniversario, la Academia creó una lista de discursos de aceptación y una galería de posters de todas las cintas extranjeras ganadoras.