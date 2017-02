Latina dirigirá biblioteca legal del Congreso EEUU

La directora de la Biblioteca del Congreso Carla Hayden designó a Sánchez como la jefa del ala jurídica a partir del 5 de febrero.

"Jane Sánchez traerá una excelente trayectoria a la biblioteca legal del Congreso", dijo Hayden. "La biblioteca legal es una herramienta clave para el Congreso y la comunidad legal en la capital estadounidense, y sus aptitudes específicas serán bien aprovechadas".

Sánchez, quien desde 2014 se desempeñó como directora del ala de Humanidades y Ciencias Sociales, obtuvo un doctorado en Derecho de la American University y una maestría en Bibliotecología del Simmons College en Boston.

Jennifer Gavin, portavoz de la Biblioteca de Congreso, dijo a The Associated Press que su equipo está "razonablemente (pero no absolutamente) seguro de que Sánchez es la primera latina en ocupar el cargo".

Gavin indicó que le resulta imposible consultar a dos de las cuatro mujeres que anteriormente ocuparon ese puesto.

Agregó que el padre de Sánchez hablaba solo español cuando él comenzó a asistir a una escuela pública estadounidense, pero que durante su niñez en Nuevo México Sánchez no hablaba español en casa porque su madre no lo hablaba.

Sánchez ha fungido como directora en la editorial del gobierno federal, como directora asociada de bibliotecas judiciales en el Departamento de Justicia y como jefa de las bibliotecas de historia y cultura de las Bibliotecas del Instituto Smithsoniano. También fue gerente de compras para las bases de datos electrónicas de la empresa periodística BNA, Inc.

El ala jurídica de la Biblioteca del Congreso contiene más de 2,9 millones de libros, la mayor colección en el mundo de libros legales de todos los países.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com./luisalonsolugo