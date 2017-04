Las Vegas: Se incendia techo de centro comercial de Bellagio

LAS VEGAS (AP) — Las llamas atravesaron el techo de la zona de tiendas y restaurantes del hotel Bellagio sobre la famosa zona de The Strip de Las Vegas, informaron el viernes las autoridades. Los turistas observaron el incendio nocturno reflejándose en el emblemático espectáculo de fuentes danzantes.

Associated Press

No se reportaron lesionados durante el incendio de la tarde del jueves, que no alcanzó a llegar al interior del centro comercial Via Bellagio, afirmó el asistente del jefe de bomberos del condado Clark, Larry Haydu. El daño se limitó al techo del lugar.