Las películas de Zsa Zsa Gabor

A continuación una lista de sus filmes:

— "Lovely to Look At" ("El amor nació en París"), 1952

—"Moulin Rouge", 1952

—"The Story of Three Loves" ("Historia de tres amores"), 1953

—"Lili", 1953

—"Three Ring Circus" ("El rey del circo"), 1954

—"Death of a Scoundrel" ("Amores de un impostor"), 1956

—"The Girl in the Kremlin," 1957

—"Touch of Evil" ("Sed de mal"), 1958

—"Queen of Outer Space" ("La reina del espacio exterior"), 1958

—"Pepe", 1960

—"Boys' Night Out" ("Una vez a la semana"), 1962

—"Picture Mommy Dead" ("El retrato de mi madre"), 1966

—"Arrivederci Baby", 1966

—"Jack of Diamonds", 1967

—"A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" ("Pesadilla en la calle del infierno 3"), 1987