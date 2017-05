Las palizas se vuelven habituales en playoffs de la NBA

Más de la mitad de los 23 duelos disputados en mayo se ha resuelto por una diferencia de 25 puntos o más. Se ha impuesto un récord de postemporada, con cuatro barridas de 4-0 _todas propinadas por Golden State y Cleveland, que ostentan fojas combinadas de 19-0 y parecen marchar inexorablemente hacia un nuevo choque entre ambos en la final de la NBA.

A la gente que le gustan las palizas le deben estar agradando estos playofs.

“Las ventajas y triunfos por dos dígitos son bastante sorpresivas”, consideró el entrenador de Cleveland, Tyronn Lue. “Pero por ahora son parte de esto”.

Es decir, cada vez son menos sorpresivas.

Sólo ocho encuentros de esta postemporada se han definido por tres puntos o menos. En 40, la diferencia ha sido de 10 unidades o más _una proporción mucho más alta que el promedio de la NBA durante los últimos 30 años.

La postemporada de San Antonio ha incluido un triunfo por 39 tantos y una derrota por 36, ambas veces sin su alero estelar Kawhi Leonard. Y la única “sorpresa” en una serie fue el triunfo de Utah, quinto lugar, sobre los Clippers de Los Ángeles, que finalizaron cuartos, en la primera ronda de la Conferencia del Oeste.

Considerar esa victoria del Jazz como una sorpresa sería exagerado. Ambos equipos finalizaron la temporada regular con un récord de 51-31.

“Demasiadas palizas. Eso me ha sorprendido un poco”, dijo Willie Reed, pívot de Miami. “Son los playoffs, el público está más emocionado, los partidos se vuelven más difíciles. Puedo ver por qué los equipos locales están aplastando. Atacan muy pronto. Pero está ocurriendo muy a menudo. Ver juegos con diferencias de 10 puntos no me sorprende, pero sí los partidos de 20 o 30 puntos”.

Ciertamente, es extraño. Pero nadie se está quejando.

Se han agotado los boletos para todos los partidos. En la primera ronda de los playoffs es el cuarto año seguido que ello ocurre. En las semifinales de conferencia, las entradas han volado por tercer año seguido.

Y hay un incremento de 3% en los niveles combinados de audiencia televisiva para los partidos de playoffs en ABC, ESPN, TNT y NBA TV, en comparación con lo observado el año anterior. El promedio de telespectadores ha sido de 3,7 millones.

___

Contribuyeron con este despacho los periodistas de la AP, Jon Krawczynski en Minneapolis y Kyle Hightower en Boston.