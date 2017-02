Las mejores fotos de la semana en América Latina

En todo el mundo, los chinos celebraron el Año Nuevo durante el fin de semana. En Perú se ofrecieron danzas del dragón y el león, mientras que la Chinatown de Ciudad de México se llenó de gente que participaba del ambiente festivo.

En México, los fieles católicos celebraron la fecha en la que, según la tradición, el niño Jesús fue presentado ante el templo en Jerusalén, 40 días después de Navidad, adornando una figura del niño con ropas finas y llevándola a misa para que fuera bendecida. El ritual mexicano coincide con el feriado de la Virgen de Candelaria en Puno, Perú, donde bailarines con coloridas máscaras y ropajes rindieron homenaje a la Virgen, santa patrona de varias poblaciones a la orilla del lago Titicaca.

Durante la semana surgieron nuevos detalles sobre la tensa relación entre Estados Unidos y su vecino del sur. En una llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, que estaba listo para enviar tropas estadounidenses para detener a los "bad hombres" en México si el ejército mexicano no logra controlarlos, según pudo saber The Associated Press. La Casa Blanca dijo que los comentarios se habían hecho "a la ligera".

Un grupo de boxeadoras cubanas en ascenso quiere que el gobierno apoye la formación del primer equipo femenino de boxeo en la isla y ayude a superar la antigua creencia que resumió un exentrenador de la escuadra masculina cubana: "Las mujeres cubanas son para mostrar la belleza de su rostro, no para recibir golpes".

Fuertes vientos siguieron avivando las llamas de los incendios forestales en Chile, forzando la evacuación de más de 800 familias en la población de Dichato. Los fuegos han consumido bosques y localidades enteras, haciendo que la presidenta, Michelle Bachelet, declarase el estado de emergencia.

Esta fotogalería fue seleccionada por la editora de fotografía Anita Baca en Ciudad de México.

