Las hijas de Bush escriben una carta a las hijas de Obama

En una carta publicada el jueves por la revista Time, las gemelas Bush, que ahora tienen 35 años, dijeron a Malia Obama, de 18 años, y Sasha, de 15, que como "ex primeras hijas" asumirán un papel que "no buscaron y no tiene un manual".

Las hermanas Bush recomendaron a las Obama que recurran a las muchas experiencias que vivieron en la Casa Blanca y las utilicen para "ayudar a guiaros para hacer un cambio positivo".

Las gemelas Bush también se rieron un poco de sí mismas en la nota, al desear a las Obama que disfruten de la universidad, añadiendo "como sabe la mayor parte del mundo, nosotras lo hicimos".