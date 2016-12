Las 13 mujeres que podrían declarar contra Cosby

La defensa de Cosby insiste en que los recuerdos de las mujeres están cuando menos manchados y le pedirá a un juez en un suburbio de Filadelfia que las mantenga fuera del estrado en el juicio previsto para junio.

The Associated Press no suele identificar a personas que se dicen víctimas de abuso sexual. Sin embargo, la acusadora del juicio Andrea Constand ha dado su consentimiento a través de su abogado, mientras otras 10 nombradas a continuación han hablado públicamente. Una mujer dio su versión bajo un seudónimo, y otras dos no han hecho declaraciones públicas y no pudieron ser localizadas.

Las versiones abajo, listadas de manera cronológica, indican las edades de cada mujer y de Cosby en ese entonces, como lo describen los fiscales. Cada una está seguida por la respuesta de la defensa.

___

ANDREA CONSTAND

Edades entonces: ella tenía 30 y él 66.

Constand dijo a la policía en el 2005 que Cosby la drogó y abusó de ella sexualmente un año antes en la casa de él en un suburbio de Filadelfia. Constand, manager de un equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, dijo que Cosby le dio tres pastillas azules sin identificación para "relajarse" mientras ella le hablaba de un posible cambio de carrera. Dijo que estaba semiconsciente cuando él la penetró con los dedos. Cosby, un impulsor y consejero de alto perfil de Temple, está acusado de agredir sexualmente a una persona incapaz de dar consentimiento, delito que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. La defensa dice que su historia ha cambiado y que hubo otros momentos en los que tuvieron intimidad sexual. Cosby se ha declarado inocente.

___

JANE DOE 1

Edades entonces: ella tenía 21 años, él 30.

Ella era una asistente de vuelo cuando conoció a Cosby alrededor de 1964. Tras ser amigos por varios meses, dijo ella, él le ofreció champaña en el Hotel Drake en Chicago, lo que la dejó incapaz de evadir sus avances sexuales antes de perder el conocimiento. La defensa dice que una persona que acompañaba a Cosby en el vuelo y que era testigo potencial falleció y que la mujer guardó el suéter que usó durante su encuentro "como un valioso recuerdo".

___

LINDA BROWN

Edades entonces: ella 21 años, él 31.

El agente de Brown envió a la aspirante a modelo a asistir a un espectáculo de Cosby en Toronto y a cenar con él después en 1969. Él la invitó a su cuarto de hotel para darle un regalo y le ofreció una gaseosa que la hizo desmayarse, dijo ella, antes de violarla. La defensa cuestionó cómo ella "se desmayó " tras solo dos tragos de gaseosa.

___

CINDRA LADD

Edades entonces: ella tenía 21 año, él 31.

Ladd, una modelo convertida en ejecutiva de Hollywood y casada con el expresidente de la MGM Alan Ladd Jr., conoció a Cosby en 1969 cuando él le ofreció consejos para su carrera. Estaban en la casa de un amigo de él en Nueva York cuando ella se quejó de que le dolía la cabeza y él le dio una pastilla que llamó "una cura milagrosa" de su doctor. Quedó incapacitada y Cosby la violó, dijo. La defensa alega que ella sólo asumió que tuvieron sexo porque se había desmayado.

___

JANE DOE 2

Edades entonces: ella era una veinteañera, él tenía 32 años.

Conoció a Cosby a través de su trabajo en el Club Playboy en Nueva York a principios de los 70. Él le ofreció pastillas de metacualona un día en una limosina, y ella dijo que declinó. Entonces tomó tres o cuatro copas de champaña, pero cree que contenían algún estupefaciente que la dejó inconsciente. Se despertó desnuda en un cuarto de hotel sintiéndose adolorida y dijo que había sido violada. La defensa dice que su caso difiere del de Constand porque Doe 2 y Cosby eran más cercanos en edad y solo se habían visto dos veces.

___

DONNA MOTSINGER

Edades entonces: Ella tenía 26 años, él 33.

Motsinger era una mesera en el restaurante Trident en Sausalito, California, un favorito de Cosby. Él se hizo amigo de Motsinger y de su hijo de 9 años. En 1972, dijo Motsinger, aceptó una invitación a un espectáculo de Cosby y bebió el vino que él le dio en la limosina camino a la presentación. Cuando le dio dolor de cabeza tras esto, tomó una pastilla que él le dio. Dijo que recuerda haber sido toqueteada antes de despertarse al día siguiente, casi desnuda, en su propia casa. La defensa dice que el restaurante era "una notoria meca de la droga" y que Motsinger salió con un fundador de una banda de hippies vinculada con el LSD.

___

MARGIE SHAPIRO

Edades entonces: ella 19 años, él 37.

Shapiro trabajaba en Castle Donuts en Santa Mónica, California, en 1975 cuando Cosby pasó por ahí. La invitó al estudio de "Mother, Jugs & Speed" y luego a una cena, dijo, pero en vez la llevó a una casa cerca de la Mansión Playboy donde jugaron pinball con la condición de que el perdedor tomara una pastilla que ella cree que era de metacualona. Ella perdió. Dice que recuerda que despertó con Cosby encima de ella teniendo sexo. La defensa dice que la tienda de rosquillas desde entonces cerró y que el dueño murió, lo que hace imposible una investigación profunda de los hechos.

___

THERESE SERIGNESE

Edades entonces: ella 18 o 19 años; él 38 o 39.

Serignese, ahora una enfermera, estaba en la tienda de regalos del hotel Hilton en Las Vegas alrededor de 1975 cuando conoció a Cosby. Él la invitó a su actuación y luego a un cuarto entre bambalinas, donde le dio dos pastillas que la dejaron incapacitada antes de violarla, dijo ella. Cosby, en una declaración jurada en el 2006 en la demanda de Constand, declaró que le dio a Serignese metacualona antes de un encuentro sexual consensual. La defensa dice que "su historia sobre su larga relación de 20 años tras el incidente (muchos lo llamarían un romance) ha cambiado drásticamente a lo largo de los años".

___

LINDA KIRKPATRICK

Edades entonces: ella tenía 25, él 43.

Kirkpatrick conoció a Cosby mientras jugaban un partido de tenis en 1981. Él le ofreció boletos para su espectáculo en el Hilton de Las Vegas, donde le dio una bebida en su camerino que la dejó incapacitada, dijo ella. Lo próximo que recuerda es que él estaba sobre ella, besándola y sobando su cuerpo contra el suyo. La defensa dice que la versión de Kirkpatrick difiere de las de otras acusadoras de Cosby porque ellos estaban en una fiesta, rodeados de gente, cuando ella tomó la bebida.

___

JANICE BAKER-KINNEY

Edades entonces: ella 23 o 24 años, él 45.

Baker-Kinney, entonces una cantinera en Reno, Nevada, fue a cena en una casa cercana donde Cosby se hospedaba en 1982. Él le insistió que se tomara dos pastillas, dijo ella, y la vista se le nubló mientras jugaban un partido de backgammon. Dijo que recuerda ver su camisa desabotonada y el cierre de su pantalón abierto antes de despertar desnuda con señales de que había sido violada. La defensa dice que su historia no es "para nada como la de la señorita Constand" porque ella sólo vio a Cosby una vez, tomó "voluntariamente" metacualona y de disculpó por haberse desmayado.

___

HEIDI THOMAS

Edades entonces: ella tenía 24 años; él 47.

El agente de Thomas envió a la aspirante a actriz a ver a Cosby para que éste la aconsejara en su carrera en un hotel Harrah's en Reno en 1984. Pero la limosina que el comediante le envió la llevó a una casa privada donde ella dice que él le dio una bebida para que pudiera interpretar a la persona ebria en el guion que le dio. Durante momentos de consciencia intermitentes, dijo, estaba desnuda y Cosby la obligó a darle sexo oral. La defensa dice que Thomas ha dado tres versiones de su historia.

___

REBECCA NEAL

Edades entonces: tenía unos 28 años, él 48.

Neal trabajaba como masajista en un gimnasio de Las Vegas donde Cosby jugaba tenis a mediados de los 80. Ahí, el comediante se hizo amigo de su madre y de su tía, lo que la llevó a aceptar una invitación a su show en el Hilton de Las Vegas y a una cena después. Cosby la exhortó a tomar una bebida frente a ella mientras él comía. Dijo que después él la violó en su cuarto mientras ella estaba demasiado desorientada como para dar su consentimiento. La defensa dice que ella apenas lo conocía desde hacía unos meses, a diferencia de Constand, y que ha dicho que el mesero le sirvió un trago de vodka.

___

LISE-LOTTE LUBLIN

Edades entonces: ella 23, él 50.

Lublin era una aspirante a actriz cuando conoció a Cosby en 1989. Ella y su madre salieron a correr con Cosby, y él les dio boletos para su espectáculo antes de invitarla a la suite Elvis del Hilton de Las Vegas para practicar improvisación. La empujó a tomarse dos bebidas para relajarse, y ella terminó haciéndolo. Dijo que recuerda ver a Cosby acariciándole el cabello y llevándola por un pasillo antes de despertar en una casa dos días después. Dijo que cree que él la violó. La defense dice que Lublin asume que es una víctima en base a otras historias en los medios pero que solo puede recordar que Cosby le acarició el pelo.

___

KACEY

Edades entonces: ella 29, él 58.

La testigo, que aceptó ser fotografiada pero no compartir su identidad en los medios, trabajó para uno de los agentes de Cosby y tenía seis años de conocer al comediante cuando éste la invitó a almorzar en su bungaló en el Hotel Bel Air en 1996 para hablar de sus ambiciones como actriz. Él estaba en bata y pantuflas cuando ella llegó y le ofreció vino y una pastilla, que ella consumió luego que él le aseguró que era segura. Dijo que recuerda que Cosby la violó en su cama. La defensa dice que ella fue al bungaló pese a haber dicho que ya había rechazado una vez los avances de Cosby y que no tenía interés en actuar.