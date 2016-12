Las 10 mejores canciones de 2016 según la AP

1. "Cranes In the Sky", Solange. En una canción que trata sobre salir adelante, Solange prueba cosas como beber, tener sexo, salir de compras y escapar. Es un tema honesto con un ritmo de medio tiempo producido con la ayuda de un genio musical llamado Raphael Saadiq. Y la voz de Solange se desliza de manera agradable sobre la pista, terminando con unos arrullos memorables. La mejor del año.

2. "Mercy", Shawn Mendes. En el 2014 estuvo Ed Sheeran con "Thinking Out Loud". El año pasado James Bay con "Let It Go". Y este año Shawn Mendes con "Mercy", un dolido, sincero y emotivo tema de rock.

3. "All the Way Up", Fat Joe y Remy Ma con French Montana e Infared. Todo el mundo quiere ver a Remy Ma ganar con su regreso a la música tras su salida de prisión en el 2014. Y definitivamente la cantante está ganando con el mejor tema bailable de este año.

4. "Hold Up", Beyonce. ¿No queremos todos ser Beyonce vestida de amarillo y blandiendo un bate en el video musical de "Hold Up"?

5. "Love on the Brain", Rihanna. La interpretación en vivo de Rihanna del clásico del R&B "Love on the Brain" nos recuerda que ESA CHICA PUEDE CANTAR.

6. "My Church", Maren Morris. Maren Morris es más refrescante de lo que se puede expresar con palabras. Punto.

7. "Breathe", India.Arie. Esta suave canción acústica sobre los problemas actuales del mundo hace que sea un poquito más fácil lidiar con momentos difíciles, gracias a la voz de India.Arie y esa guitarra.

8. "Black Beatles", Rae Sremmurd con Gucci Mane. Bueno, ¿a quién no le gustaría este tema?

9. "Chantaje", Shakira con Maluma. Todos sabemos que las caderas de Shakira no mienten, pero tampoco lo hace su voz. "Chantaje" es una canción sexy cargada de ritmo que incluye al astro colombiano emergente Maluma. Nos hace esperar con ansias el próximo disco de la reina colombiana.

10. "#1 Spice", Young Cardamom y HAB. Mientras "Queen of Katwe" de Disney es digna de ver por las actuaciones de Lupita Nyong'o, David Oyelowo y la debutante Madina Nalwanga, la verdadera estrella de la cinta es la divertida y alegre canción "#1 Spice", interpretada por Young Cardamom y HAB.