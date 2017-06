Las 10 canciones más populares de la semana

3.- "It Ain't Me" - Kygo con Selena Gómez

4.- "Something Just Like This" - The Chainsmokers y Coldplay

5.- “Passionfruit” - Drake

6.- "That's What I Like" - Bruno Mars

7.- "Slide" - Calvin Harris con Frank Ocean y Migos

8.- "Shape of You" - Ed Sheeran

9.- “Be Mine” - Ofenbach

10.- “Stay” - Zedd y Alessia Cara

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Hey Ma” - Pitbull y J Balvin con Camila Cabello

2.- “Felices los 4” - Maluma

3.- “Symphony” - Clean Bandit con Zara Larsson

4.- "Me enamoré" - Shakira

5.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

6.- “Sign of the Times” - Harry Styles

7.- “Swalla” - Jason Derulo con Nicki Minaj y Ty Dolla $ign

8.- “Issues” - Julia Michaels

9.- “In Your Bed” - Blas Cantó

10.- "Way Down We Go" - Kaleo

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

2.- “Felices los 4” - Maluma

3.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

4.- “Me enamoré” - Shakira

5.- "Súbeme la radio" - Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Zion & Lennox

6.- "El amante" - Nicky Jam

7.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

8.- "Adiós amor" - Christian Nodal

9.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

10.- “Deja Vu” - Prince Royce & Shakira

(Fuente: Revista Billboard)

MEXICO

1.- “Felices los 4” - Maluma

2.- “Sign of the Times” - Harry Styles

3.- “Me rehúso” - Danny Ocean

4.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

5.- “Hey DJ” - CNCO

6.- "Tuesday" - Burak Yeter con Danelle Sandoval

7.- “Me enamoré” - Shakira

8.- "Amárrame" - Mon Laferte con Juanes

9.- “Casi humanos” - Dvicio

10.- "Alguien robó" - Sebastián Yatra con Wisin y Nacho

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- “El favorito” - Tecupae

2.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

3.- "Me gusta" - Aran

4.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

5.- “Lágrimas no más” - Guaco

6.- “Te amo, te extraño” - Caibo

7.- “El momento” - EA

8.- “I Wanna Feel the Boom Boom” - La Marcha

9.- “Un trago” - EstoeSPosdata

10.- “Ay amor” - Omar Enrique con Pipe Peláez

(Fuente: Record Report)