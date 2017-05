Las 10 canciones más populares de la semana

7.- “Hey Ma” - Pitbull y J Balvin con Camila Cabello

8.- "Sigo extrañándote" - J Balvin

9.- "Amárrame" - Mon Laferte con Juanes

10.- "No Lie" - Sean Paul con Dua Lipa

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "That's What I Like" - Bruno Mars

2.- "Paris" - The Chainsmokers con Emily Warren

3.- "Something Just Like This" - The Chainsmokers y Coldplay

4.- "It Ain't Me" - Kygo con Selena Gómez

5.- "Slide" - Calvin Harris con Frank Ocean y Migos

6.- "Shape of You" - Ed Sheeran

7.- "Chained to the Rhythm" - Katy Perry con Skip Marley

8.- "You Don't Know Me" - Jax Jones con RAYE

9.- “Heavy” - Linkin Park con Kiiara

10.- “Passionfruit” - Drake

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber

2.- "It Ain't Me" - Kygo con Selena Gómez

3.- "Way Down We Go" - Kaleo

4.- "Me enamoré" - Shakira

5.- "You Don't Know Me" - Jax Jones con RAYE

6.- “Hey Ma” - Pitbull y J Balvin con Camila Cabello

7.- "Shape of You" - Ed Sheeran

8.- "Something Just Like This" - The Chainsmokers y Coldplay

9.- "Súbeme la radio" - Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Zion & Lennox

10.- “Signs of the Times” - Harry Styles

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

2.- "El amante" - Nicky Jam

3.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

4.- "Súbeme la radio" - Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Zion & Lennox

5.- "Adiós amor" - Christian Nodal

6.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

7.- “Felices los 4” - Maluma

8.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

9.- "Deja Vu" - Prince Royce con Shakira

10.- "Sigo extrañándote" - J Balvin

(Fuente: Revista Billboard)

MEXICO

1.- “Me rehúso” - Danny Ocean

2.- "Tuesday" - Burak Yeter con Danelle Sandoval

3.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

4.- "Amárrame" - Mon Laferte con Juanes

5.- "Súbeme la radio" - Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Zion & Lennox

6.- “Hey Ma” - Pitbull y J Balvin con Camila Cabello

7.- “Casi humanos” - Dvicio

8.- "Something Just Like This" - The Chainsmokers y Coldplay

9.- "Shape of You" - Ed Sheeran

10.- “Be Mine” - Ofenbach

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- “Nos hizo falta tiempo” - Pedro Alonso con Nelson Arrieta

2.- "Gozadera" - Don Omar con Wisin, El Potro Alvarez y Yandel

3.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

4.- "Me gusta" - Aran

5.- “Escápate conmigo” - Wisin con Ozuna

6.- "Me enamora" - DJT con Less y Chris

7.- “¿Quién será?” - Los Pelaos con Rafael “El Pollo” Brito

8.- “Sola” - Chucho

9.- “Te lo tengo que decir” - Melodía Perfecta con Guaco

10.- "Tú la tienes que pagar” - Aisha

(Fuente: Record Report)