Lady A quiere que Taylor Swift también escriba para ellos

Ahora el trío ganador del Grammy Lady Antebellum quiere que Swift escriba también para ellos.

"Quiero decir, en serio Taylor, llámanos", dijo Hillary Scott en una entrevista el domingo. "Estamos dispuestos a lo que sea", agregó riendo. "Vamos".

Swift escribió "Better Man" para Little Big Town, que encabezó la lista de canciones country de Billboard este mes, colocando el nombre de Swift de nuevo en las listas de este género tras haber lanzado su superexitosa carrera pop en el 2014.

Charles Kelley de Lady A dijo que quizás le gustaría que Swift les escriba "una canción nostálgica... nos gustan las canciones nostálgicas".

Y "espero que sea un No. 1. Eso es todo lo que quiero", agregó. "Más vale que llegue al No. 1. Si sacamos una canción y llega al No.2, estaré muy decepcionado".

Swift interpretó "Better Man" y "This Is What You Came For" en un concierto previo al Super Bowl el fin de semana. El tema de Harris, en el que aparece acreditada con el pseudónimo de Nils Sjoberg, incluye a Rihanna. Llegó al No. 3 del Hot 100 de Billboard, el mejor puesto de Harris en la lista como artista principal.

Lady A lanzó recientemente el sencillo "You Look Good". Su nuevo álbum, "Heart Break", sale a la venta el 9 de junio.