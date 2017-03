La UE presiona para acelerar la reubicación de refugiados

Los países de la UE acordaron en septiembre de 2015 que se repartirían a lo largo de dos años a 160.000 solicitantes de asilo alojados en Italia y Grecia. Pero quedan apenas unos meses del plazo y por el momento sólo se ha reubicado a 13.546 personas, según la Comisión Europea.

Los traslados alcanzaron un nuevo récord mensual en febrero con 1.940 personas, indicó la Comisión, pero ese ritmo sigue estando por debajo de las expectativas.

Si los estados miembros no aceleran rápido el ritmo, la rama ejecutiva de la UE advirtió de que "no dudará en emplear sus competencias" contra aquellos que no cumplan sus obligaciones.