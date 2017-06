La paternidad le sienta bien a Vela

"El tiempo y los años es lo que te hace madurar", dijo Vela en una rueda de prensa antes del entrenamiento del equipo mexicano que se prepara para enfrentar a Honduras por la quinta fecha del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. "El vivir momentos buenos y malos, el pasar adversidades te hace aprender a absorber lo que te hace bien. Creo que he encontrado el equilibrio ahora con una familia".

Vela saltó a la fama muy pronto porque fue una de las estrellas del equipo mexicano que logró el título mundial Sub17 en Perú 2005. Sin debutar como profesional en México emigró a Europa fichado por el Arsenal inglés, que lo prestó al Salamanca y al Osasuna antes de darle una oportunidad entre el 2008 y el 2010.

El atacante disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 pero después del torneo y tras su arribo a la Real Sociedad en 2011 comenzó a rechazar las convocatorias a selección mexicana. Ninguno de los cuatro seleccionadores que estuvieron en ese proceso lograron convencerlo de acudir y ni la ilusión de disputar una segunda Copa del Mundo fueron un incentivo suficiente.

El jugador reapareció con la selección mexicana en noviembre del 2014 y desde entonces ha acudido a cada cita con el “Tri”. Pero pocas veces se le había visto con el talante actual.

"El jugar muchos años en Europa y ver desde fuera a la selección me hizo valorar lo que había aquí, y cuando me sentí preparado para aportar comenté que estaba listo y que era decisión de ellos (los dirigentes) si querían tomarme en cuenta y comenzó la cuenta de cero", dijo Vela. "Estoy haciendo bien las cosas y quiero lograr cosas importantes. Ahora estoy disfrutando y antes no lo hacía, eso es lo que más influye, con esta gente soy feliz y puedo demostrar lo que en verdad soy".

Esas son buenas noticias para México, actual líder del hexagonal final de la CONCACAF luego de cuatro fechas y que enfrentará a Honduras y Estados Unidos en los próximos cuatro días.

Triunfos en esos partidos pondrían a los mexicanos cerca de la clasificación a Rusia 2018 y los mandarían con el ánimo por las nubes para enfrentar la Copa Confederaciones.

"He encontrado la madurez que estaba buscando, estoy contento por el momento bueno que vivo, tanto en lo personal como en lo deportivo, y me veo con muchas opciones y ganas de ayudar al equipo a trascender y a conseguir algo importante, en eso estamos trabajando", añadió. "Lo que ocurrió en el pasado ahí se queda, vivimos el presente y queremos el triunfo porque estamos en el Azteca, somos México y tenemos que ganar".