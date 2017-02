La diversidad domina la pasarela de Michael Kors

"Desde el principio, siempre he pensado que mi trabajo es realmente ... vestir a una gran variedad de personas de todas las edades, con distintos tipos de cuerpo y de distintas etnias", dijo Kors entre bambalinas, justo antes de lanzar su 36ta colección de otoño. "Y (en este desfile) tenemos mujeres y hombres desde adolescentes a cuarentones. Tenemos gente menuda, gente voluptuosa, gente marimacha... Honestamente mi trabajo es hacer que todo el mundo se vea lo mejor que puede".

La colección de Kors, que atrajo a Blake Lively, Amanda Peet y la editora de Vogue Anna Wintour, entre otros, se enfocó en la sensualidad esta temporada.

"Pensé en la dicotomía de que creo que la gente quiere sentirse fuerte y al mismo tiempo cuando te sientes fuerte y poderoso todavía quieres sentirse sexy, pero no me gusta la idea de demasiado sexy", dijo. "Así que realmente pensamos en sensualidad esta temporada y en cómo la expresamos de un modo particular que me parece maravilloso para las calles de la ciudad?".

Lo que se le ocurrió a Kors, dijo, fue "un tipo de sensualidad furtiva". El maquillaje, por ejemplo, era mínimo.

"No hay ni una minifalda", agregó. "Son en su mayoría mangas largas. Pero al mismo tiempo, cuando caminas las cosas se abren, los flequillos vuelan".

La colección incluyó muchos suéteres cómodos, abrigos beige y coloridas pieles. Pero también hubo una dosis decente de glamour nocturno, con un número de prendas bordadas con cristales que recorrieron con luz propia la pasarela.

Entre las modelos famosas estuvieron Bella Hadid, en un vestido cruzado de leopardo, y Kendall Jenner, que cerró el show en un elegante traje negro sin tirantes con lentejuelas. Valletta llevó un vestido negro de crepe con bordado negro y plateado.

Una orquesta de 20 miembros fue dirigida por el veterano de los desfiles Michel Gaubert.

"En mi cabeza creo que soy un poco como un empresario de Broadway", dijo Kors. "Siempre he dicho que me gustaría producir un espectáculo de Broadway y lo haría. Creo que en el mundo de hoy la gente ya no experimenta la idea de algo en vivo".