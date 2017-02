La Casa Blanca lanza cuenta de Twitter en español

"¡Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración!", fue el primer mensaje publicado desde el martes.

La cuenta mostraba la tarde del miércoles cuatro mensajes, dos de ellos en español y otros dos retransmitían mensajes publicados en inglés. El segundo tuit en español —relacionado a la postulación de Neil Gorsuch como magistrado a la Corte Suprema y publicado el miércoles— incluyó "defenderála", una palabra inexistente en la lengua de Cervantes.

Roger Rocha, presidente de la League of United Latin American Citizens (LULAC), dijo a The Associated Press que si las palabras en español publicadas por la Casa Blanca no están escritas correctamente "la gente se va a preguntar por qué tomarlo en cuenta si no saben ni deletrear en mi idioma. Las maestras serán las primeras en darse cuenta". Sin embargo, Rocha no dejó de celebrar el lanzamiento de la cuenta porque "demuestra que quieren corresponder con los latinos", aunque ésta no reemplazará la página web en el idioma.

Arturo Vargas, director de Naleo Educational Fund, mostró su beneplácito por la noticia pero calificó como "importante que la Casa Blanca se comunique con gramática correcta en cualquier idioma".

La página web de la Casa Blanca continuaba el miércoles sin contenido alguno en español.

La Casa Blanca señaló la semana pasada que la ausencia del contenido en español de su página web tendrá un carácter temporal, lo que le generó críticas del gobierno español.

AP consultó el miércoles al equipo de prensa de la Casa Blanca sobre el contenido en español de su página web y sobre el error en la cuenta de twitter, sin obtener respuesta inmediata.

--------

Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com./luisalonsolugo