Kurdos iraquíes votarán en septiembre sobre su independencia

El referéndum en torno a si se separarán de Irak se realizará en las tres zonas de gobierno que conforman la región kurda y en las áreas que están en disputa entre los gobiernos kurdo e iraquí, pero que en la actualidad se encuentran bajo control militar kurdo.

No está claro si un voto por el “sí”, que se espera sea el resultado, derivará en la declaración de independencia. Hasta el momento el gobierno iraquí no ha emitido reacciones sobre el anuncio. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi dijo en abril que respeta el derecho kurdo a votar sobre la independencia, pero que no piensa que sea el momento oportuno para ello.

La región kurda de Irak, con una población de aproximadamente cinco millones de personas, ya goza de un alto grado de autonomía, incluidos su propio Parlamento y fuerzas armadas. Pero las relaciones con el gobierno central en Bagdad han ido en picada en años recientes por varios asuntos, entre los que están la compartición de ingresos por venta de petróleo y el control de algunas áreas que son técnicamente parte del dominio federal iraquí pero que han estado bajo control kurdo desde 2014 durante la guerra contra el grupo extremista Estado Islámico.

Los estados vecinos como Turquía, Siria e Irán _ todos con grandes poblaciones kurdas, en ocasiones inquietas_ han resistido en el pasado acciones hacia la independencia de esta etnia.