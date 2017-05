Kroenke reitera que Arsenal no está a la venta

La compañía de Kroenke indicó el lunes que "sus acciones no están, y nunca han estado, a la venta" y agregó que "es un inversionista comprometido y de largo plazo del Arsenal y seguirá siéndolo".

Varios aficionados lanzaron consignas contra Kroenke durante el partido del Arsenal ante el Everton el domingo, cuando el equipo dirigido por Arsene Wenger se quedó fuera de la Liga de Campeones de Europa por primera vez en 20 años.

Usmanov sigue interesado en adquirir el 67% de las acciones de Kroenke, en un acuerdo que cotiza el valor del equipo de fútbol en 2.000 millones, señaló una persona a The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizada a discutir asuntos sobre las finanzas del equipo.

El magnate ruso ha intentado adquirir al equipo en varias ocasiones en la última década. Desde 2007 es dueño del 30% de Arsenal.

El club del norte de Londres está terminando una de sus peores temporadas en años, con incertidumbre sobre los futuros de Wenger y su estrella Alexis Sánchez.

Está por verse si el técnico francés de 67 años vuelve como estratega de los “Gunners” para la próxima campaña, y ha dicho que no hablará de su futuro sino hasta después de la final de la Copa de la FA contra el Chelsea, que se disputará el próximo sábado.

Los hinchas han protagonizado protestas exigiendo la salida de Wenger, quien lleva 21 años al mando.

Kroenke ha torpedeado los intentos de Usmanov de sentarse en la junta, mientras el ruso ha criticado la falta de inversión en el plantel.

Desde que Kroenke se convirtió en accionista mayoritario en 2011, Arsenal ha ganado los títulos de la Copa de la FA en 2014 y 2015, aunque continúa su sequía de liga que se remonta a 2004.

Kroenke también es dueño de los Rams de Los Angeles de la NFL y los Rapids de Colorado de la MLS.