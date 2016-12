Klitschko regresará al ring contra el peligroso Joshua

La carrera del púgil ucraniano ha estado detenida desde que perdió sus coronas de la FIB, AMB y OMB ante Tyson Fury en noviembre de 2015. Dos combates de revancha fueron cancelados por los problemas personales de Fury, por lo que Klitschko quedó en un limbo después de casi una década como monarca del peso completo.

"No me he pasado el último año sin hacer nada, tomando cerveza. Estuve entrenando, preparándose para una pelea que nunca sucedió", dijo Klitschko el miércoles en una conferencia de prensa en el estadio Wembley, donde se realizará el combate.

"Después de 26 años activo en el deporte, creo que esto me dio un descanso que probablemente necesitaba", agregó.

Revitalizado y con la motivación "por las nubes", Klitschko tiene una difícil tarea en su regreso al ring.

Durante su ausencia, las coronas del peso completo se repartieron entre varios púgiles, y ahora Joshua es considerado como la próxima estrella de la división.

El británico ha ganado sus 18 combates como profesional, todos por nocaut, después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Su más reciente triunfo fue un nocaut en tres asaltos del estadounidense Eric Molina el sábado en Manchester.

Después de esa dominante actuación, Joshua y Klitschko pactaron su pelea, que se realizará el 29 de abril en el estadio Wembley, con capacidad para 90.000 espectadores. En la balanza estará el título FIB de Joshua, al igual que el título de la AMB que dejó vacante Fury.

Joshua afirmó que un triunfo lo convertiría "en una leyenda".

"Estas son las peleas que cambian la percepción que tiene la gente de uno", indicó. "Soy el campeón mundial de la FIB, pero este será el comienzo de una carrera legendaria".