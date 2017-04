Kendall Jenner "Soy una niña grande"

"Nací y crecí en Los Angeles, incluso cuando era niña siempre estaba fuera con mi hermanita. Estábamos en el lodo divirtiéndonos", dijo la integrante del clan Kardashian a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente desde su ciudad.

Como su exitosa carrera en el modelaje la ha llevado por todo el mundo, necesita hacer tiempo para poder estar con Kendall.

"He tenido momentos en los que necesitas cuidarte y decir no a algunas cosas", dijo Jenner. "Creo que esa es la clave".

Otro punto importante cuando las cosas se ponen demasiado complicadas, es separarse de su celular, llegando incluso a borrar aplicaciones como Instagram o Twitter por un tiempo.

"Me encanta dejar mi teléfono a un lado y tratar de disfrutar realmente algo que está frente a mí", dijo.

Jenner es la más reciente celebridad en protagonizar un video de "Live for Now Moments" de Pepsi. Al preguntarle si extraña su infancia con su hermana Kylie dijo: "Claro que sí, soy una niña grande, todavía me encanta estar afuera y en la tierra".

¿Poder alejarse y decir "no" cuando parece que la vida va demasiado rápido es algo fácil para ella?

"Nunca he sido una persona que diga sí a todo", dijo Jenner. "Si no quiero hacer algo probablemente no voy a hacerlo".