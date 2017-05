Kathy Griffin aparece en foto con cabeza cercenada de Trump

En un video publicano en la cuenta de Shields en Twitter, Griffin le dice al fotógrafo que tendrán que mudarse a México para no ir a la cárcel por su última colaboración.

Griffin describió el proyecto en Instagram como una “declaración pseudoartística” y dice que no tolera el hacerle daño a otros.

Los publicistas de Griffin no han respondido a una solicitud de comentarios que les hizo The Associated Press. Un mensaje enviado a Shields a través de su sitio en internet no fue respondido.