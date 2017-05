Karen Armstrong, Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Entre los trabajos más conocidos de Armstrong, que es oficial de la Orden del Imperio Británico, están el best seller "Una historia de Dios: 4.000 años de búsqueda en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam" y "Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World".

El galardón, que incluye un premio económico de 50.000 euros (56.000 dólares), es uno de los ocho que entrega cada otoño la Fundación Princesa de Asturias. Otras categorías incluyen Artes, Deportes o Investigación Científica.

La historiadora británica Mary Beard fue reconocida con el premio de Ciencias Sociales el año pasado.