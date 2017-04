Jurado de Cosby oirá declaraciones sobre metacualona

En la declaración jurada que Cosby hizo hace una década, dijo que obtuvo siete recetas de metacualona en la década de 1970 no para consumirla, sino con la intención de darles las pastillas a mujeres con las que quería tener relaciones sexuales. El poderoso sedante fue prohibido en 1983 y Cosby dijo que ya no lo tenía cuando conoció a Constand 20 años después.

Los abogados defensores buscaban que se excluyera del juicio su testimonio sobre la metacualona, pero el juez del condado de Montgomery Steven O'Neill dijo el viernes que la declaración podía entrar en el proceso.

Durante la declaración, la abogada de Constand le preguntó a Cosby: “Cuando obtuvo la metacualona, ¿tenía en mente usarla con jóvenes mujeres con las que quería tener sexo?

Cosby respondió: “Sí”

“¿Alguna vez le dio a alguna de esas jóvenes la metacualona sin su consentimiento?, preguntó la abogada Dolores Troiani.

Los abogados de Cosby presentaron una objeción y la pregunta se quedó sin responder.

El juicio de Cosby comenzará el 5 de junio en un suburbio de Filadelfia. La selección del jurado empieza el 22 de mayo. El jurado estará aislado durante las dos semanas que se estima que dure.

También el viernes O'Neill negó la solicitud de los fiscales de incluir chistes de Cosby sobre la mosca española, que según los fiscales mostraba la familiaridad del comediante con drogas usadas para violar. La defensa dijo que las referencias, incluidas en el libro de Cosby de 1991 "Childhood", eran simplemente historias fantasiosas sobre la adolescencia.

“Nunca tenían ganas estar con nosotros”, escribió Cosby sobre las chicas. “Necesitaban químicos”.

La mosca española se hace con el insecto Lytta vesicatoria y se vende como un afrodisiaco.

Cosby, conocido antes como “El papá de Estados Unidos” por su adorable personaje del doctor Cliff Huxtable en la popular serie de comedia de los 80 y 90 "The Cosby Show", está acusado de abuso sexual agravado.

O'Neill excluyó cualquier referencia a la demanda por abuso sexual y difamación o el acuerdo legal al que llegaron después de que Cosby rindió declaraciones por cuatro días en 2005 y 2006. Al jurado se le podría decir que el testimonio llegó antes de un procedimiento legal y eso implica que los abogados defensores no pueden dar a entender en los interrogatorios que Constand hizo las acusaciones para obtener dinero de Cosby.

“Me sorprende que la defensa no podrá ni siquiera presentar al jurado el hecho de que hubo una demanda civil. Entiendo que (las referencias) al acuerdo legal podrían ser demansiado, pero creo que para la defensa es una zona justa para hacer preguntas ... para mostrar una posible motivación”, dijo el veterano abogado penal William J. Brennan, quien no está involucrado en el caso. Brennan trabajó en un caso por abuso sexual de la iglesia en Filadelfia y los acusadores involucrados fueron interrogados sobre las demandas que habían presentado contra la arquidiócesis católica.

Cosby se ha declarado inocente en el caso penal que los fiscales reabrieron en 2015 luego que partes importantes de las declaraciones dejaran de ser confidenciales.

The Associated Press no suele identificar a las supuestas víctimas de abuso sexual a menos de que den su autorización, como en el caso de Constand.

___

La periodista de The Associated Press Maryclaire Dale contribuyó con este despacho.