Juncker no irá por la reelección en la Comisión Europea

Juncker, de 62 años, dijo a la radiodifusora pública alemana Deutschlandfunk que, al echar un vistazo hacia el 2014, cuando se convirtió en el presidente, recordó que tuvo una buena campaña. Pero señaló que "no habrá una segunda (campaña), porque no me postularé de nuevo".

El ex primer ministro de Luxemburgo tiene programado cumplir su periodo actual hasta 2019.

La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea.