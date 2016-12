Julia Roberts protagonizará su primera serie de TV

The Hollywood Reporter dijo que Roberts actuará en una miniserie basada en la novela de Maria Semple "Today Will Be Different", en el papel de la protagonista Eleanor Flood.

Semple dijo a la revista que está muy emocionada porque "Eleanor Flood será encarnada por Julia Roberts".

Roberts también producirá la serie. No se ha anunciado en qué canal se transmitirá el proyecto.

Aunque la estrella de Hollywood ha tenido numerosas participaciones en series de televisión a lo largo de los años, esta será la primera vez que desempeñe un papel regular.