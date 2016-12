Jugadores de Real Madrid critican el videoarbitraje

El videoarbitraje provocó cierta confusión cuando Cristiano Ronaldo anotó en los descuentos el gol que sentenció la victoria del Madrid por 2-0 sobre América de México para clasificarse a la final del torneo. Después de dar el gol por válido, el árbitro Enrique Cáceres pareció pedir confirmación del árbitro asistente encargado del video para asegurarse que el delantero portugués no estuviese en posición adelantada.

Finalmente, Cáceres decidió convalidar el gol, sin revisar el video por su cuenta.

"¿La televisión no funciona, ah?", se escuchó a Cristiano decir, con una sonrisa socarrona, al salir de la cancha.

Su compañero Luka Modric señaló que la tecnología de video "no es fútbol".

"Crea mucha confusión", agregó el mediocampista croata. "El otro día tuvimos una reunión explicativa, pero para mí no es fútbol. Espero que esta regla no continúe. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, pero la primera sensación es que no es bueno".

En las semifinales entre Atlético Nacional y Kashima Antlers de Japón, el árbitro Viktor Kassai pitó el primer penal auxiliado por video. El equipo anfitrión marcó la pena máxima, rumbo a un triunfo 3-0 sobre el club colombiano.

El sistema de repetición permite a los árbitros detener un partido para revisar video de jugadas que puedan cambiar el desenlace del encuentro. También pueden recibir información de parte de un árbitro asistente que tiene acceso a la transmisión.

"Se hace un poco raro porque hay que esperar y se pierde la esencia del fútbol y de las decisiones en el momento", comentó el delantero Karim Benzema, autor del otro gol del Madrid ante el América. "Veremos qué pasa en el futuro".

El técnico Zinedine Zidane fue más diplomático al analizar la tecnología, impulsada por el presidente de la FIFA Gianni Infantino y que será probada a nivel mundial en 2017, con la idea de utilizarla en la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

"Tenemos que adaptarnos a lo que la FIFA quiere hacer", dijo el timonel francés. "Tengo mis ideas y en nuestro segundo gol ha habido un poco de confusión, es verdad. Las cosas tienen que ser más claras. No podemos controlar lo que quieren hacer para mejorar las cosas con la tecnología. Si es para mejorar será mejor para el fútbol, pero las cosas tienen que estar más claras".