Juez rechaza intento de electores de negar voto a Trump

El juez federal James L. Robart dijo que los electores Bret Chiafalo y Levi Guerra habían presentado un argumento demasiado hipotético para justificar que no se aplique la ley estatal. Ambos han dicho que no están seguros de cómo votarán y no hay indicios de que los multen.

Ambos firmaron compromisos para votar por la candidata presidencial de su partido —Hillary Clinton— si ella ganaba Washington, tal como ocurrió.

Sin embargo, dijeron que podrían sumarse a otros llamados "electores de Hamilton" de ambos partidos para escoger a un tercer candidato en la sesión del lunes del Colegio Electoral porque consideran que Trump carece de la capacidad para ocupar la presidencia.

Según la ley en Washington, los integrantes estatales del Colegio Electoral que incumplan sus compromisos pueden ser multados con hasta 1.000 dólares. El abogado de ambos electores estatales, Sumeer Singla, solicitó al juez federal James L. Robart que emita una orden que impida al estado multarlos.

Singla alegó que exigir a los electores estatales que voten en determinada forma constituye una violación a su derecho a la libre expresión. El abogado señaló los escritos de uno de los padres fundadores de la nación, Alexander Hamilton, según los cuales un papel del Colegio Electoral es garantizar que una persona incompetente no asuma la presidencia.

Un juez federal en Colorado rechazó el lunes argumentos similares y describió la acción de los electores quejosos como una "maniobra política", y una jueza en Denver ordenó que los nueve electores de Colorado voten por Clinton porque ella ganó el voto popular en el estado.

