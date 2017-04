Juez: NY podrá destruir identificaciones, pero no por ahora

La IDNYC es utilizada por personas que no tienen licencia de conducir o pasaporte estadounidense.

Citado por el diario The New York Times, el juez Philip G. Minardo dijo que la destrucción de los documentos no significaría una amenaza para la seguridad nacional, como afirman los legisladores republicanos.

Los defensores de los migrantes temen que si no se destruyen los documentos asociados con el programa de la IDNYC, las autoridades podrían localizar con más facilidad a los solicitantes, poniéndolos en riesgo de deportación.

El juez, sin embargo, también emitió una suspensión el viernes, por lo que pospuso toda acción hasta el 17 de abril, a la espera de una apelación.