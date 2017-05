Juanes se arriesga y atina con su 1er álbum visual

“Obviamente (trabajar) con los chicos para mí fue algo muy especial. Yo he trabajado con muchos productores, siempre estuve coproduciendo, y cuando hablé con Rebeca (León), mi manager, fue como que ‘Ey, vamos de pronto a hablar con Sky y Mosty’ y como que yo no me imaginaba. ‘Pero ellos hacen reggaetón, ellos hacen música urbana, yo no sé si yo estoy ahí’. Yo tenía como cierta duda”, dijo Juanes a The Associated Press recientemente en Nueva York, durante una presentación para la prensa.