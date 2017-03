Jones, feliz con los Orioles tras salir campeón del Clásico

Jones se reincorporó con los Orioles en su pretemporada en Sarasota, Florida, tras consagrarse campeón del Clásico con Estados Unidos. El torneo internacional fue algo especial para el jardinero central, que espera repetir algo similar con Baltimore.

"Con esos compañeros que tuve, pudo haber sido la mejor experiencia de mi vida hasta ahora, especialmente en lo deportivo", dijo Jones. "Ojala podamos hacer algo especial con esta gente de los Orioles, ya que es algo especial representar a tu país, a cualquier país".

Jones ha formado parte de tres equipos de Baltimore que han alcanzado la postemporada, pero ninguno pudo pasar a la Serie Mundial.

El receptor de los Cardenales Yadier Molina, el líder de Puerto Rico, dijo que Jones le debía una disculpa a los puertorriqueños. Estados Unidos venció a Puerto Rico en la final, y Jones dijo que el leer que los boricuas planifican un festejo fue algo que motivo a los estadounidenses.

"No creo que dije algo algo malo. Solo dije que eso nos motivó", indicó Jones. "No menosprecié a Puerto Rico en lo absoluto. No creo que haya dicho malo, y nunca le faltaría el respeto a un país, ya que eso no tendría sentido alguno".

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS:

METS 3, BRAVOS 0

El abridor dominicano de los Mets Rafael Montero lanzó cinco innings en blanco, permitiendo cuatro hits y un boleto.

PIRATAS 5, TIGRES 4

El venezolano Aníbal Sánchez no permitió hits en seis innings para Detroit, con seis ponches. El venezolano Francisco Cervelli remolcó dos carreras con un triple para Pittsburgh.

MARLINS 1, CARDENALES 0

El abridor de Miami Justin Nicolino colgó cinco ceros en su salida, permitiendo tres hits.

YANQUIS 6, AZULEJOS (ss) 5

El primera base de los Yanquis Greg Bird disparó su séptimo jonrón de la primavera y empató a Pete O'Brien de Kansas City por el liderato.

NACIONALES 4, ASTROS 1

Tanner Roark, en su primera apertura con Washington desde el Clásico, diseminó una carrera y tres hits en cinco innings y un tercio.

El venezolano José Altuve produjo la solitaria carrera de Houston con un doble.

MEDIAS ROJAS (ss) 7, RAYS 5

El venezolano Pablo Sandoval bateó su cuarto jonrón de la primavera en la victoria de Boston. Además, el cubano Rusney Castillo conectó dos hits y anotó dos veces.

ANGELINOS 7, DIAMONDBACKS 4

El dominicano Albert Pujols bateó un jonrón de dos carreras dentro del racimo de cuatro de Los Ángeles en el primer inning. El venezolano Carlos Pérez añadió otro jonrón de dos carreras en el cuarto.

MEDIAS BLANCAS 10, INDIOS 7

El cubano José Abreu y Jacob May jonronearon en la victoria de Chicago. El dominicano Carlos Santana disparó un jonrón de dos carreras y el puertorriqueño Francisco Lindor conectó dos hits por Cleveland.

CACHORROS (ss) 11, ROJOS (ss) 7

Kris Bryant jonroneó y añadió un doble en el triunfo de Chicago. Arismendy Alcántara sonó un jonrón de carreras para Cincinnati ante su ex club.

ROJOS (ss) 11, ATLÉTICOS (ss) 6

Cincinnati se enfiló a la victoria con seis jonrones en el segundo, incluyendo un sencillo remolcador del venezolano José Peraza.

REALES 1, CERVECEROS 0

El jonrón del dominicano Raúl Mondesí en el décimo inning definió la victoria de Kansas City. El abridor de los Cerveceros permitió dos hits y dos boletos al cubrir cinco innings y dos tercios sin permitir carreras.

DODGERS 11, ATLÉTICOS (ss) 6

El mexicano Adrián González conectó dos hits en la victoria de Los Ángeles. El cubano Yasiel Puig se fue de 4-0 con tres ponches.

ROCKIES 7, CACHORROS (ss) 4

El venezolano Germán Márquez recetó seis ponches al permitir dos carreras, cinco hits y un boleto al cubrir seis innings en la victoria de Colorado.