Jimmy Fallon dona $100.000 a su escuela secundaria

El anfitrión del programa nocturno de tertulia "Tonight Show" de la NBC se graduó en 1992 de la Saugerties High School, en el norte de Nueva York. Fallon dijo a The Associated Press en una declaración que estaba feliz de poder dar algo en retorno. "Y si alguien allá quiere devolver el favor con una estatua mía o algo así, también me parece genial", añadió.

Aunque no hay planes de estatua, el superintendente del distrito Seth Turner le agradeció a Fallon por el regalo y dijo en broma que a cambio está dispuesto a eliminar completamente su expediente disciplinario.