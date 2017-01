Jefe de Patrulla Fronteriza de EEUU es destituido

Mark Morgan, en una videoconferencia con personal de esa dependencia, dijo que se le pidió su partida, y en vez de resistir el pedido optó por renunciar, informó la fuente, que estuvo en esa conferencia y que pidió no ser identificada.

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el último día oficial de Morgan en el cargo será el martes.

Morgan fue designado al cargo en junio y asumió en octubre. Fue agente del FBI y dirigió el departamento de asuntos internos de la entidad a cargo de la Patrulla Fronteriza, antes de ser el titular la agencia fronteriza, a cargo de 20.000 agentes.

En un comunicado, Kevin McAleenan, comisionado en funciones de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, elogió a Morgan por "su dedicación incansable hacia nuestra misión de seguridad fronteriza" y por su "carrera de por vida en servicio de la nación".

Morgan deja el puesto apenas siete meses después de ser el primero contratado de afuera para ser director de esa agencia.

Desde un comienzo se enfrentó con el sindicato de la agencia, que declaró su apoyo a Trump temprano en la campaña y de manera insistente. El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza abogó por que se le dé el cargo a alguien de adentro de la agencia y criticó duramente a Morgan en cada decisión que tomaba.

Un ex funcionario dijo que Morgan no vino a trabajar y no asistió a un encuentro en la sede del Departamento de Seguridad Nacional con Trump y con el recién designado secretario de Seguridad Nacional John Kelly.

En esa reunión Trump mencionó específicamente al presidente del sindicato, Brandon Judd, sin nombrar a Morgan. Judd fue parte del equipo de transición de Trump.

El sindicato quedó furioso cuando Morgan, en una interpelación en el Senado el primero de diciembre, se declaró a favor de una reforma migratoria, que algunos interpretan como una vía para darle ciudadanía a quienes se encuentran en el país ilegalmente. Morgan aclaró su comentario en una nota a la Patrulla Fronteriza entregada la semana siguiente.

"Quisiera aclarar cuál es mi posición en cuanto a la reforma migratoria", escribió Morgan. "Yo no apoyo, como algunos dicen, lo que se ha descrito como 'una amnistía general'. Esa aseveración no podría ser más lejana a mi posición verdadera. Les pido a todos que escuchen mi testimonio".

A pesar de las presiones del sindicato, fuentes de la agencia dicen que a Morgan le gustaba su trabajo. Hace menos de una semana, el primer mensaje en su nueva cuenta de Twitter dijo: "El director Morgan a sus órdenes, con mucho gusto compartiré las noticias más recientes de la Patrulla Fronteriza".

Spagat reportó desde San Diego.

