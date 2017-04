Jefe del Pentágono: La conducta de Norcorea es irresponsable

Mattis no identificó el tipo de misil pero dijo que no se trataba del tipo intercontinental, es decir, no era de los que pueden alcanzar territorio continental estadounidense. No hizo comentario sobre cuál sería la posible causa del fracaso del lanzamiento.

También agradeció a China por tratar de llevar la situación norcoreana "bajo control" con el fin de eliminar todas las armas nucleares de la península coreana.

Al preguntársele sobre su viaje a Arabia Saudí, Mattis dijo que esa monarquía "es uno de los pilares de nuestros planes de seguridad regional".

Las fuerzas estadounidenses están apoyando a la coalición encabezada por los saudíes que lucha contra los rebeldes huti en Yemen, pero Mattis aseguró que la prioridad de Estados Unidos es organizar negociaciones patrocinadas por la ONU para resolver la guerra civil yemení por la vía diplomática.

"Eso es algo que, dada la gran cantidad de gente inocente que está muriendo en Yemen, simplemente tiene que concluir", dijo el funcionario.

La alianza militar con Arabia Saudí, que data desde 1944 y que depende en gran medida de la riqueza petrolera de la monarquía, ha convertido a Washington en el surtidor de armas más importante de la monarquía.