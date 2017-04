Jawbreaker y 9 Inch Nails encabezan el Riot Fest

CHICAGO (AP) — La reunión de la banda punk Jawbreaker, Nine Inch Nails y Queens of the Stone Age encabezan el Riot Fest 2017, que se celebrará en el Douglas Park de Chicago.

Entre los más de 70 artistas revelados el miércoles también están New Order, M.I.A., Wu-Tang Clan, Paramore, Prophets of Rage y Mike D de los Beastie Boys con un DJ, así como la leyenda del punk Bad Brains. La banda de gypsy punk Gogol Bordello y los rockeros de TV on the Radio también se presentarán.