Jacob Forever se regala un auto Bentley, valorado en 190 mil dólares

Un auto Bentley, color blanco, valorado en 190 mil dólares, es el regalo que se hizo a sí mismo el cantante cubano Jacob Forever.

"Para eso trabajo sin descanso," dijo, haciéndonos recordar a sus seguidores que hace relativamente poco tiempo el cantante sufrió un malestar provocado por el exceso de trabajo y debió cancelar todas sus presentaciones. En aquel entonces dijo Jacob:

"Hola mi gente como a todos nos ha pasado en la vida la pasión nos ciega, y mi pasión siempre ha sido llevar la música a cada rincón del mundo para que mis seguidores puedan escucharla descuidando mi salud y desobedeciendo las orientaciones médicas ya que hace varios años me diagnosticaron una hernia hiatal. Hoy estoy de reposo absoluto porq se me a complicado, estoy muy agradecido con todos mis amigos, familiares y fans que se han preocupado por mi estado de salud llamando y escribiendo, No estoy bien, pero lo estare con el favor de Dios, con el impulso y los deseos tan grandes de seguir cantándoles a todos ustedes mi publico, los amo gracias por el apoyo mucha salud y larga vida para todos."

Ahora, con la misma energía de siempre, Jacob se premia por el esfuerzo desplegado desde que llegó a la música, hace ya muchos años en su natal Camagüey.