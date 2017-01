Jackie Evancho y Coro Tabernáculo Mormón cantan para Trump

El Coro Tabernáculo Mormón canto "America the Beautiful" y la Coral de la Universidad Estatal de Missouri "Now We Belong" en una ceremonia que sin duda contó con menos estrellas que la de 2013. Entonces, en la segunda investidura del presidente Barack Obama, Beyonce cantó el himno, James Taylor "America the Beautiful" y Kelly Clarkson una poderosa versión de "My Country, 'Tis of Thee".

Las actuaciones del viernes expusieron las divisiones obvias en el país tras la elección de Donald Trump, quien cuenta con muy poco apoyo en Hollywood. Un número de artistas declinó la oportunidad de participar y la cantante de Broadway Jennifer Holliday incluso dijo que recibió amenazas de muerte antes de cancelar su prevista actuación.

Para los amantes de las grandes estrellas hay un programa alterno no oficial que incluyó el concierto Peace Ball el jueves por la noche y actuaciones previstas para el sábado en la Marcha de Mujeres en Washington.

En el Peace Ball, la principal atracción, Solange Knowles, no subió al escenario hasta cerca de la medianoche, pero los aproximadamente 3.000 invitados que abarrotaron el Museo Nacional de Historia Afroestadounidense no se fueron a ninguna parte.

Ese evento, organizado por el activista progresista Andy Shallal, también contó con la participación de la cantante de jazz Esperanza Spalding e incluyó una fiesta bailable. Entre los invitados estuvieron Danny Glover, Fran Drescher y Ellen Page, así como Angela Davis y Alice Walker.

Glover señaló que aunque el evento había sido descrito como una celebración no partidista de éxitos en áreas como la salud, el cambio climático y la igualdad matrimonial en los últimos años, la sala estaba llena de personas infelices con los resultados de las elecciones.

"No podemos quedarnos sentados lamiéndonos las heridas", dijo Glover. "Nos aguarda una ardua tarea. Tenemos que tomar algunas decisiones difíciles".

___

Fekadu reportó desde Nueva York.