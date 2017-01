Italia: Sentencian a 8 ex líderes por la Operación Cóndor

Los fiscales italianos absolvieron a otras 19 personas en el caso de la Operación Cóndor, la alianza secreta de dictaduras en Sudamérica durante las décadas de 1970 y 1980 donde líderes militares cooperaron persiguiendo y matando a los disidentes.

Entre los procesados en ausencia y sentenciados a prisión de por vida están el ex presidente boliviano Luis García Meza Tejada, el ex mandatario peruano Francisco Morales Bermúdez, dos ex mandos militares chilenos y un político uruguayo.

El fiscal Gianluca Capaldo dijo que una vez que se agoten las apelaciones Italia buscará que los ahora ancianos cumplan sus las sentencias en sus respectivos países, donde algunos ya están presos.