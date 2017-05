“Me fui de Cuba a los 28 años porque fue cuando tuve una oportunidad pero me quise ir desde los 20, cuando en el Palacio de la Revolución frente a Fidel Castro y sus Ministros vi cómo decían que el socialismo era igualdad para todos y en mi casa había un huevo hervido partido por la mitad y arroz hervido. Ese día vi a los mismos que gritaban en la televisión resistamos, comerse los quesos y tomarse el vino y el whisky que sirvieron allí”.

Embed

Cuando le preguntaron por el Che Guevara, Cala explicó que no sabía y tampoco quería saberlo.

“Porque perdí demasiado tiempo en el proceso de domesticación de esto que está que es un piñata (señalando su cabeza) y que en Cuba me la educaron con muchas cosas que hoy me sirven, pero tuve que abrir la mente de esa piñata y decir ¿Y por que me pusieron al Che aquí adentro?¿Por que me lo metieron a aquí y me hicieron este cuento?".

“Gasté demasiado tiempo en aprenderme historias que cuentan los que tienen el poder. Y decidí que del resto que me queda de vida yo voy a escribir mi propia historia en vez de estar invirtiendo demasiado tiempo en estudiar quien fue o quien no fue el Che”.