Isla sueca rechazará arrendar espacio a Rusia

"Dando seguimiento a la información que recibimos del gobierno, muy probablemente diremos no", dijo Tommy Gardell, jefe de la junta técnica del concejo de la isla, en declaraciones a The Associated Press. "Nos alinearemos con el gobierno".

Se espera que las autoridades de Gotland decidan el jueves si arriendan o no espacio en los puertos de Slite y Karlshamn al gigante gasífero ruso Gazprom, que quiere almacenar ahí tuberías para el gasoducto submarino Nord Stream 2, que irá desde Rusia hasta Alemania.

Gazprom y la Unión Europea, que importa una tercera parte de su gas natural de Rusia, llegaron el año pasado a un acuerdo para un gasoducto paralelo al existente Nord Stream 1. Recientemente, sin embargo, ha habido creciente oposición al proyecto, en medio de titubeos sobre la dependencia europea del combustible ruso.

El ministro de Defensa de Suecia, Peter Hultqvist, dijo que arrendar espacio en Gotland —considerada de importancia militar estratégica por su posición en el Báltico— "afectaría negativamente la defensa y los intereses políticos de Suecia". No dio más detalles, argumentando razones de seguridad.

Las tensiones han aumentado entre los miembros bálticos de la OTAN y Rusia, incluyendo reportes de violaciones de espacio aéreo por aviones militares rusos. Suecia y Finlandia, que son no alineados han observado la situación con creciente nerviosismo, y han incrementado su propia actividad militar con ejercicios transfronterizos y maniobras conjuntas con países de la OTAN.

En septiembre, Suecia estacionó permanentemente tropas en Gotland, algo que Hultqvist describió como una señal luego que Rusia se anexó Crimea en el 2014 y la "creciente presión" sobre los estados de Estonia, Letonia y Lituania.