Irish War Cry queda como favorito en Belmont

Nadie estaba más sorprendido por ese vuelco del destino que Graham Motion, entrenador de Irish War Cry, quien salió por la mañana desde Fair Hill, Maryland. Para el momento en que llegó a Nueva York, su potro era favorito entre los 12 que competirán el sábado.

“Es muy extraño”, afirmó Motion tras el sorteo en la Plaza Rockefeller para asignar los puestos en el arrancadero. “Esto no hace sino demostrar en qué momento todo puede salir mal. Sólo falta una cosa pequeña como un absceso en el casco. Son animales, y las cosas pueden ponerse mal en cualquier momento”.

Classic Empire fue segundo en Preakness, el 20 de mayo, luego de llegar cuarto en el Derby de Kentucky.

Su entrenamiento para Belmont marchaba bien antes del miércoles, cuando el entrenador Mark Casse descubrió el absceso. El mismo problema había afectado ya a Classic Empire en febrero, tras su derrota en la carrera Holy Bull.

“Es un caballo muy duro, realmente no te enteras de que algo le pasa sino hasta que es verdaderamente doloroso”, dijo Casse. “Si no hubiera mostrado que había molestia, habría corrido y probablemente no lo habría hecho tan bien antes de que esto empeorara. Veo esto como algo positivo, porque él mostró esto tres días antes y no un día después de la carrera”.

Belmont se había quedado ya sin los ganadores del Derby de Kentucky (Always Dreaming) y de Preakness (Cloud Computing). Ahora la carrera luce para cualquiera, con una combinación de caballos que compitieron en una u otra de las primeras dos competencias de la Triple Corona y otros que se han incorporado sólo para Belmont.

“No pienso que aquí haya un solo caballo que sorprendería si gana”, afirmó Motion. “Desde el punto de vista de las apuestas, las opciones son muchas”.

A continuación, los puestos en que arrancarán los caballos, del primero al duodécimo, seguidos por los nombres de sus jockeys y los pronósticos de los apostadores.

1.- Twisted Tom, Javier Castellano, 20-1.

2.- Tapwrit, José Ortiz, 6-1.

3.- Gormley, Víctor Espinoza, 8-1.

4.- J Boys Echo, Robby Albarado, 15-1.

5.- Hollywood Handsome, Florent Geroux, 30-1.

6.- Lookin At Lee, Irad Ortiz Jr, 5-1.

7.- Irish War Cry, Maragh, 7-2.

8.- Senior Investment, Channing Hill, 12-1.

9.- Meantime, Mike Smith, 15-1.

10.- Multiplier, Joel Rosario, 15-1.

11.- Espicharis, Christophe Lemaire, 4-1.

12.- Patch, John Velázquez, 12-1.